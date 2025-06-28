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Рэпер Vacio впервые рассказал, как надел носок на «голую вечеринку»

Источник:
Sibnet.ru
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Рэпер Vacio (Николай Васильев)
Фото: © кадр из видео «вДудь» на YouTube

Рэпер Vacio (Николай Васильев) впервые рассказал, как ему пришла идея надеть ид одежды только носок на пенис в качестве костюма на «голую вечеринку», организованную Настей Ивлеевой в декабре 2023 года и обернувшуюся большим скандалом.

«От одного товарища поступила идея надеть носок на половой орган. Он просто вкинул это, и меня это заразило», — сказал Vacio в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ) на YouTube.

Рэпер отметил, что хотел вернуть свою эпатажность, но при этом не употреблять запрещенные вещества и алкоголь. По словам Vacio, его также вдохновил Сергей Шнуров, у которого есть подобная фотография.

Vacio рассказал, что сначала на вечеринке гости не знали, как реагировать на его наряд, многие фотографировали, а потом «люди единогласно решили, что мой поступок смелый и классный». Хозяйка вечера сказала ему, что он классно выглядит.

По словам музыканта, на утро Ивлеева скинула ему все фотографии, написала: «Ты настоящий панк, умеешь веселиться». Впоследствии переписка была удалена. Vacio подчеркнул, что очень сочувствует Ивлеевой.

Вечеринка с дресс-кодом «почти голый» прошла в Москве в конце декабря 2023 года и вызвала огромный общественный резонанс в России. Ее участников раскритиковали за неподобающее поведение во время СВО, многих начали «отменять». Ряд звезд записал видео с раскаянием.

Vacio на следующий день после мероприятия арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, запрещенная в России), затем добавили еще 10 сток. Музыкант на видео извинялся, обещал исправиться и пойти в армию в весенний призыв. Но вместо явки в военкомат уехал заграницу.

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