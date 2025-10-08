НАВЕРХ
Росавация проверит на безопасность более 50 авиакомпаний

Источник:
«Прайм»
Росавиация и Ространснадзор планируют проверку более 50 региональных авиакомпаний, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации. В частности, речь идет о безопасности полетов. 

Ведомства при поддержке Минтранса подготовили проект поручения правительства России о проведении контрольных мероприятий по отношению к 51 региональной авиакомпании

«В рамках проверки будет обеспечена оценка всех наиболее значимых с точки зрения безопасности полетов в направлении деятельности эксплуатантов, в том числе поддержание летной годности воздушных судов», — заявил Ядров.

В июле иркутская авиакомпания «Ангара» предупредила пассажиров об отмене части рейсов и возможных задержках выполнения полетов. Причиной стало аннулирование сертификата на техническое обслуживание авиапарка.

Чем заменят «Кукурузник»

Экономика #Транспорт и дороги
