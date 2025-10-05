НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Госуслуги» стали принимать жалобы на проблему с интернетом в доме

Источник:
Sibnet.ru
216 1
портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Разработчики добавили на платформу обратной связи на «Госуслугах» возможность пожаловаться на управляющую компанию в многоквартирном доме, если та не дает выбрать провайдера интернета, сообщила пресс-служба Минцифры.

К обращению можно прикрепить документы — переписку с УК, ответы ведомств, организаций. Минцифры обещает перенаправить полный комплект документов в прокуратуру. Срок рассмотрения обращения составляет до 30 дней, он зависит от типа проблемы.

На «Госуслугах» также можно следить за статусом его обработки.

Министерство напомнило о законе о беспрепятственном доступе провайдеров интернета в многоквартирные дома. Меры в целом были направлены на прекращение практики ограничения доступа провайдерам к домам, на возможность гражданам самим выбрать себе оператора связи.

Тем не менее, проблемы с доступом операторов в многоквартирные дома по-прежнему остаются, и каждому такому случаю должна быть дана оценка, подчеркнули в Минцифры.

Еще по теме
ИИ-браузер Comet от Perplexity стал бесплатным
Илон Маск создаст аналог «Википедии»
Онлайн-сервисам запретят списывать деньги за отмененные подписки
«Яндекс» внедрил поиск по врачам
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
5684
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
6053
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
25164
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
41993
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
130863
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
129395
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
162624
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
152891
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2753505
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
178703
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Трамп нарушил обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром»
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

atyasov78

И это высказывает урод с тремя классами образования! Который пацанов пленных расстреливал (ну может не...

Egorka72

Шаманов верно сказал, про "вышвыривание" Русского казачьего населения из Чечни. И очередная наглая попытка...

Uynachalnica

Декоммунизация по кадыровски? Под трибунал, да еще и тех, якобы, с кем в одном строю террористов в сортире...

EvgenAEY

Да бабок ему дают немерено, крыша есть хорошая, но как же уже оные наглеют