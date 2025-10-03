Самые красивые сибирячки — 2025. ФОТО

НАВЕРХ
Всего три девушки из Сибири стали финалистками конкурса «Мисс Россия — 2025», причем две из них из одного региона. Кто они, чем занимаются и как себя описывают.

«Мисс Россия — 2025» собрал 50 финалисток со всей страны. Их отобрали из 90 тысяч девушек. Топ-20 сформируют из десяти претенденток на титул, набравших больше всего баллов в голосовании на сайте, еще десять выберет жюри. Финал состоится 4 октября в Москве.

Алиса Вишневская, 21 год, Новосибирск

Студентка Президентской академии (РАНХиГС) по направлению «Управление инновациями в технологической сфере». Значимым достижением в жизни считает то, что в 14 лет запустила первый бизнес — интернет-магазин американских товаров, который оказался достаточно успешным, где все процессы вела сама.

Участница «Мисс Россия-2025» Алиса Вишневская из Новосибирска
Фото: © «Мисс Россия»

По ее мнению, от других финалисток ее отличает умение сочетать креативность и аналитический подход. Девушка мечтает поехать в Исландию и собирается развивать лидерские качества и учить иностранные языки, чтобы работать на международном уровне.

Екатерина Минеева, 23 года, Новосибирская область

Окончила Университет науки и технологии МИСИС по специальности «Прикладная математика». Ее хобби — плавание, серфинг, танцы, теннис, изучение иностранных языков. Девушка считает, что от других участниц ее отличает комбинация ума, красоты и целеустремленности.

Участница «Мисс Россия-2025» Екатерина Минеева из Новосибирской области
Фото: © «Мисс Россия»

«Я бы не хотела заново пережить ни один день из прошлого, каким бы ярким он не был, так как ценю уникальность каждого момента. Гораздо интереснее открывать, испытывать и пробовать что-то новое», — ответила Минеева на вопрос, какой момент жизни хотела бы повторить.

Зоя Нохрина, 22 года, Алтайский край

Окончила АлтГТУ им. Ползунова по специальности «Экономическая безопасность». Девушка — фанатка сноуборда. Она хочет посетить все крупные горнолыжные курорты страны и даже заново хотела бы «пережить те эмоции, когда открываешь для себя сноуборд и свои возможности».

Участница «Мисс Россия-2025» Зоя Нохрина из Алтайского края
Фото: © «Мисс Россия»

«Мечтаю найти дело по душе, состояться в жизни как личность, принести пользу обществу», — рассказала она о мечте.

Победительница «Мисс Россия» получит корону от ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года.

Самые красивые сибирячки — 2024

