Самые красивые сибирячки — 2024. ФОТО

Только четыре девушки из Сибири стали финалистками конкурса «Мисс Россия — 2024». Чем занимаются и о чем мечтают сибирские красавицы.
Участницам «Мисс Россия» должно быть от 18 до 23 лет включительно. Из обязательных требований — рост 173 сантиметров, не замужем, не разведена, без детей, отсутствуют татуировки, нет эротических фото-и видеоматериалов.
Ева Шмидт, 22 года, Красноярск
Учится на четвертом курсе в КГПУ им. Астафьева на факультете специальной психологии. Мечтает создать службу психологической помощи для девушек, где они смогут поговорить по душам. Считает, что от других конкурсанток ее отличает эмпатичность и участливость.
«После завершения международной модельной карьеры во время пандемии я пошла работать в регистратуру поликлиники, чтобы помогать врачам и медсестрам. Этот опыт помог мне не остаться в стороне, и я постаралась внести вклад в сохранение и поддержание здоровья нашей страны», — рассказала Шмидт о достижении в жизни.
Юлия Погорелова, 22 года, Хакасия
Учится по направлению «Финансовый менеджмент» в Финансовом университете при Правительстве РФ. Мечтает открыть глэмпинг в Хакасии, чтобы развивать региональный туризм. Хобби девушки — походы, автотуризм, флористика, рыбалка, волейбол.
«Сильные люди, которые смогли справиться со сложностями. Также черпаю вдохновение из книг, путешествий и природы, особенно природы моей неповторимой Хакасии», — так ответила Погорелова на вопрос, кто или что ее вдохновляет.
Алина Герман, 22 года, Омск
Учится в Институте театрального искусства им. П.М. Ершова. Любит фильмы «Девчата», «Джанго Освобожденный», «Как выйти замуж за миллионера».
Мечтает добиться успеха, построить счастливую семью, посетить все страны мира, создать волонтерские центры для вакцинации и чипирования животных.
Дарья Аржаных, 23 года, Кемерово
Учится в КемГМУ по специальности «Лечебное дело» и пока считает это самым значимым достижением в жизни.
Мечтает сняться в кино. Считает, что от других девушек ее отличает чувство юмора.