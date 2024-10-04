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Самые красивые сибирячки — 2024. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Только четыре девушки из Сибири стали финалистками конкурса «Мисс Россия — 2024». Чем занимаются и о чем мечтают сибирские красавицы.

Участницам «Мисс Россия» должно быть от 18 до 23 лет включительно. Из обязательных требований — рост 173 сантиметров, не замужем, не разведена, без детей, отсутствуют татуировки, нет эротических фото-и видеоматериалов.

Ева Шмидт, 22 года, Красноярск

Учится на четвертом курсе в КГПУ им. Астафьева на факультете специальной психологии. Мечтает создать службу психологической помощи для девушек, где они смогут поговорить по душам. Считает, что от других конкурсанток ее отличает эмпатичность и участливость.

Участница конкурса Мисс Россия — 2024» Ева Шмидт из Красноярска
Фото: © «Мисс Россия»

«После завершения международной модельной карьеры во время пандемии я пошла работать в регистратуру поликлиники, чтобы помогать врачам и медсестрам. Этот опыт помог мне не остаться в стороне, и я постаралась внести вклад в сохранение и поддержание здоровья нашей страны», — рассказала Шмидт о достижении в жизни.

Юлия Погорелова, 22 года, Хакасия

Учится по направлению «Финансовый менеджмент» в Финансовом университете при Правительстве РФ. Мечтает открыть глэмпинг в Хакасии, чтобы развивать региональный туризм. Хобби девушки — походы, автотуризм, флористика, рыбалка, волейбол.

Участница конкурса Мисс Россия — 2024» Юлия Погорелова из Хакасии
Фото: © «Мисс Россия»

«Сильные люди, которые смогли справиться со сложностями. Также черпаю вдохновение из книг, путешествий и природы, особенно природы моей неповторимой Хакасии», — так ответила Погорелова на вопрос, кто или что ее вдохновляет. 

Алина Герман, 22 года, Омск

Учится в Институте театрального искусства им. П.М. Ершова. Любит фильмы «Девчата», «Джанго Освобожденный», «Как выйти замуж за миллионера».

Участница конкурса Мисс Россия — 2024» Алина Герман из Омска
Фото: © «Мисс Россия»

Мечтает добиться успеха, построить счастливую семью, посетить все страны мира, создать волонтерские центры для вакцинации и чипирования животных.

Дарья Аржаных, 23 года, Кемерово

Учится в КемГМУ по специальности «Лечебное дело» и пока считает это самым значимым достижением в жизни.

Участница конкурса Мисс Россия — 2024» Дарья Аржаных из Кемерова
Фото: © «Мисс Россия»

Мечтает сняться в кино. Считает, что от других девушек ее отличает чувство юмора.

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Культгид #Светская хроника #Красноярск #Хакасия #Кузбасс #Омск
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