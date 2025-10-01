Суд заочно приговорил писателя-иноагента Быкова к 7 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил к семи годам колонии писателя Дмитрия Быкова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Его обвинили в фейках о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента.

Прокурор просил в прениях сторон попросил приговорить Быкова семи годам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей и запретить на пять лет администрировать страницы в сети. Защита просила писателя оправдать, поскольку в его действиях нет состава преступлений, сообщило РИА Новости из зала суда.

Уголовное дело о фейках о российской армии возбуждено из-за видеоролика на YouTube, где Быков озвучил несоответствующие действительности данные об обстреле российскими войсками мирных жителей в Харькове и селе Гроза Харьковской области.

Также писателя несколько раз штрафовали и привлекали к уголовной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. Ранее Быкова заочно арестовали в России и объявили в международный розыск.