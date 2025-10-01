НАВЕРХ
Суд заочно приговорил писателя-иноагента Быкова к 7 годам колонии

Источник:
РИА Новости
178 2
Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Суд в Москве заочно приговорил к семи годам колонии писателя Дмитрия Быкова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Его обвинили в фейках о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Врагом народа» обозвал Кадыров Пугачеву

Прокурор просил в прениях сторон попросил приговорить Быкова семи годам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей и запретить на пять лет администрировать страницы в сети. Защита просила писателя оправдать, поскольку в его действиях нет состава преступлений, сообщило РИА Новости из зала суда.

Уголовное дело о фейках о российской армии возбуждено из-за видеоролика на YouTube, где Быков озвучил несоответствующие действительности данные об обстреле российскими войсками мирных жителей в Харькове и селе Гроза Харьковской области.

Также писателя несколько раз штрафовали и привлекали к уголовной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. Ранее Быкова заочно арестовали в России и объявили в международный розыск.

Валерия Меладзе могут признать иноагентом

Политика #Россия #Искусство
Обсуждение (2)
Топ комментариев

D_I_A_B_L_O_o

Зачем это публиковать? если каждый год в один и тот же день подписыват. Также можно ещё публиковать в...

Кузня420лет

Lada Granta 14 лет назад на старте 240к₽, после ценник сильно изменился и сейчас "подрос" в 5 раз! Тут...

Wolf Hound

Цены на эти повозки скиньте раза в 3,тогда всё хорошо будет.

Spectre32

Ну а откуда больше бабосов взять как не с народа))