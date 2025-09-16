Кадыров обозвал Пугачеву «врагом народа»

НАВЕРХ
Источник:
Sibnet.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Аллу Пугачеву «врагом народа» и посоветовал ей не провоцировать целый народ после ее слов в интервью, где она описала Джохара Дудаева как «порядочного человека».

«Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, красивый человек. А жена какая...» — сказала Пугачева в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ). Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа», — написал Кадыров в телеграм-канале, посоветовав ей не провоцировать народ.

По его мнению, о том, какой был Дудаев, нужно спросить чеченцев. «Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку. В стране был кризис, а в республике — и того хуже. Тем временем Дудаев хвастался ракетами и танками», — заявил глава Чечни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПугачева рассказала, как решилась на эмиграцию

После интервью адвокат Александр Трещев подал против Пугачевой иск на 1,5 миллиарда рублей, сочтя себя оскорбленным как участник Афганской войны.

Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация). Был убит в 1996 году.

