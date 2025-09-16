Кадыров обозвал Пугачеву «врагом народа»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Аллу Пугачеву «врагом народа» и посоветовал ей не провоцировать целый народ после ее слов в интервью, где она описала Джохара Дудаева как «порядочного человека».
«Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, красивый человек. А жена какая...» — сказала Пугачева в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ). Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».
«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа», — написал Кадыров в телеграм-канале, посоветовав ей не провоцировать народ.
По его мнению, о том, какой был Дудаев, нужно спросить чеченцев. «Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку. В стране был кризис, а в республике — и того хуже. Тем временем Дудаев хвастался ракетами и танками», — заявил глава Чечни.
После интервью адвокат Александр Трещев подал против Пугачевой иск на 1,5 миллиарда рублей, сочтя себя оскорбленным как участник Афганской войны.
Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация). Был убит в 1996 году.