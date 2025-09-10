Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию

НАВЕРХ
Алла Пугачева решилась на эмиграцию, потому что их детей с Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) начали травить в школе, об этом певица рассказала в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ).

По словам Пугачевой, когда Галкина признали иноагентом, детей в школе начали называть «детьми шпионов» и указывать, что «ваш папа иноагент».

«Мы собрали чемоданы, позвонили папе и сказали, что мы выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провести. Уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит, — вспомнила Пугачева.

Она добавила, что считает, что в государстве должны быть разные мнения.

«Есть такое понятие как совесть. И оно дороже славы, дороже роскоши, дороже всего, особенно в моем возрасте», — ответила Пугачева на вопрос, могла ли она промолчать.

Также Пугачева высказалась об обвинениях в предательстве. «Предатель… А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что я могу покинуть родину, которую я очень люблю, только в одном случае — если родина меня предаст. А она меня предала. Но меня не предают миллионы поклонников — и в России, и в других странах», — отметила она.

