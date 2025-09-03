НАВЕРХ
Валерия Меладзе могут признать иноагентом и запретить въезд в Россию

Источник:
Sibnet.ru
164 0

Популярного певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом, запретить въезд в Россию и лишить гражданства. Это произойдет, если будет доказана его связь с компаниями, отправлявшими донаты украинской армии.

«Если доказать, что он платил этим фирмам, а они, соответственно, донатили ВСУ, то это очень жесткая статья о финансировании терроризма. Однако здесь я лично не усматриваю никакого финансирования. Он по факту ничего не финансирует, наоборот, с них получает деньги. То есть здесь скорее пахнет иноагентством», — приводит портал «Абзац» мнение адвоката Александра Бенхина.

2 сентября председатель «совета отцов России» Андрей Згонников и его единомышленники пожаловались на Меладзе Генпрокуратуре, СК РФ и Минюсту, сообщал телеграм-канал Mash.

Активисты запросили о проверке после сообщений о том, что организацией концертов артиста за рубежом занимаются предприниматели, связанные с финансированием Вооруженных сил Украины.

