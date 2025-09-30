НАВЕРХ
Песков пояснил отсутствие соцсетей у Путина

Источник:
ТАСС
Владимир Путин в Новосибирске
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин не регистрирует личные страницы в социальных сетях, потому что это «не его». Но есть чиновники, которые информируют главу государства о том, что в соцсетях происходит, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — цитирует ТАСС комментарий Пескова.

По его словам, администрация президента «готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах». Второй источник информации — это «родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают», добавил Песков.

Политика #Россия #Соцсети
