Песков пояснил отсутствие соцсетей у Путина

Президент России Владимир Путин не регистрирует личные страницы в социальных сетях, потому что это «не его». Но есть чиновники, которые информируют главу государства о том, что в соцсетях происходит, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — цитирует ТАСС комментарий Пескова.

По его словам, администрация президента «готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах». Второй источник информации — это «родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают», добавил Песков.