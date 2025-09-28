НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков описал реакцию России на попытки атаковать Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Всем понятно, как Россия отреагирует в случае попыток атаковать Кремль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наш верховный главнокомандующий, президент говорил уже на эту тему. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

По словам представителя Кремля, президент Украины Владимир Зеленский хочет продемонстрировать западным союзникам, что он «бравый вояка», однако положение дел на фронте говорит об обратном. Песков также добавил, что ухудшаются и переговорные позиции Украины.

Зеленский на этой неделе заявил, что «чиновники Кремля» должны знать, где находятся бомбоубежища, по его словам, «они нужны им», а также пригрозил устроить Москве блэакут.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым
Политика #Мир #Конфликты
Обсуждение (3)
Топ комментариев

Twilight88

🤣Ну и сказочник, будто все в бункерах сидят и не знают что происходит

Uynachalnica

Ну а как иначе, будут и далее ручки закупать "для поддержки военнослужащих".

orangeraven

Хочет, но не может... Политический импотент!

mosquito__2010

до этого твой киев 8 лет донбасс долбил после незаконного захвата власти а теперь твой киев вас в размере...