Песков описал реакцию России на попытки атаковать Кремль

Всем понятно, как Россия отреагирует в случае попыток атаковать Кремль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наш верховный главнокомандующий, президент говорил уже на эту тему. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

По словам представителя Кремля, президент Украины Владимир Зеленский хочет продемонстрировать западным союзникам, что он «бравый вояка», однако положение дел на фронте говорит об обратном. Песков также добавил, что ухудшаются и переговорные позиции Украины.

Зеленский на этой неделе заявил, что «чиновники Кремля» должны знать, где находятся бомбоубежища, по его словам, «они нужны им», а также пригрозил устроить Москве блэакут.