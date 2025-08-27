НАВЕРХ
Жительница Забайкалья получила 5 лет колонии за слова в адрес Путина

Sibnet.ru
Второй восточный окружной военный суд признал жительницу Забайкалья Ольгу Огаркову виновной в оправдании терроризма и призывах к терроризму и приговорил к пяти годам лишения свободы.

По данным суда, Огаркова испытывала политическую ненависть к президенту Владимиру Путину, действующей государственной власти и ее политике. Она публиковала в соцсетях комментарии, оправдывавшие терроризм в отношении Путина и Крымского моста, в том числе комментарий с призывом «к посягательству на жизнь президента».

Суд приговорил Огаркову к пяти годам колонии общего режима. Ей запрещено в публичным комментировать и размещать иные материалы в интернете сроком на три года.

ЧП #Криминал
