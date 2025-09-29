Медведь «раньше не был в городской среде» и поэтому убил пенсионерку

Медведь смертельно ранил пенсионерку в Петропавловске-Камчатском потому что «раньше не был в городской среде», объяснил врио министра лесного и охотничьего хозяйства края Дмитрий Щипицын со ссылкой на ученых.

«Разобрали полностью трагический случай с привлечением ученых. Все пришли к выводу, что хищник переплыл бухту. Хищник — нетипичный, ранее не был в городской среде, отсюда и его агрессивное поведение», — цитирует чиновника РИА Новости.

О планах приучать медведей к городской среде Шипицын не сообщал. 26 сентября в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за опасности нашествия медведей.

Ранее, 25 сентября, зафиксировано три нападения медведя на людей в Петропавловске-Камчатском. Хищник смертельно ранил пенсионерку на территории школы №3. Мужчина на автостоянке успел заскочить в автомобиль, медведь повредил машину. Шестиклассник встретил зверя по дороге в школу, пытался убежать, а потом притворился мертвым — это его спасло.