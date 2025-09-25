НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Медведь смертельно ранил пенсионерку у школы в столице Камчатки. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
303 0

Медведь утром 25 сентября напал на жительницу рядом со школой в Петропавловске-Камчатском, женщина скончалась в реанимационном отделении больницы, сообщило правительство края. Охотоведы застрелили медведя через час после инцидента.

Зверь напал на 84-летнюю женщину на территории пришкольной спортивной площадки школы №3. Пострадавшая была госпитализирована со скальпированными ранами и травмой руки. Местные СМИ уточнили, что пенсионерка занималась скандинавской ходьбой на школьном стадионе.

Этим же утром медведь напал еще на двух человек. Мужчина на автостоянке возле офиса Корякэнерго успел спрятаться в своем автомобиле. Медведь помял машину, пытаясь достать человека — видео с инцидентом разошлось по соцсетям.

Еще одно нападение пережил шестиклассник, сообщил ТАСС со ссылкой на его мать Анну Мелкобродова. По ее словам, ребенок заметил медведя по пути в школу и сразу побежал в сторону дома. 

Римские гладиаторы сражались с медведями
Еще по теме
Китайский самолет врезался в российский Superjet 100 в Шереметьево
Животные устали: Новосибирский зоопарк после пожара
ВСУ нанесли удар по центру Новороссийска
Директор зоопарка рассказал о спасенных животных
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
Вышла демоверсия новой игры от создателей «Смуты»
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Обсуждение (0)
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине
13
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными