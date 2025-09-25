Медведь смертельно ранил пенсионерку у школы в столице Камчатки. ВИДЕО

Медведь утром 25 сентября напал на жительницу рядом со школой в Петропавловске-Камчатском, женщина скончалась в реанимационном отделении больницы, сообщило правительство края. Охотоведы застрелили медведя через час после инцидента.

Зверь напал на 84-летнюю женщину на территории пришкольной спортивной площадки школы №3. Пострадавшая была госпитализирована со скальпированными ранами и травмой руки. Местные СМИ уточнили, что пенсионерка занималась скандинавской ходьбой на школьном стадионе.

Этим же утром медведь напал еще на двух человек. Мужчина на автостоянке возле офиса Корякэнерго успел спрятаться в своем автомобиле. Медведь помял машину, пытаясь достать человека — видео с инцидентом разошлось по соцсетям.

Еще одно нападение пережил шестиклассник, сообщил ТАСС со ссылкой на его мать Анну Мелкобродова. По ее словам, ребенок заметил медведя по пути в школу и сразу побежал в сторону дома.