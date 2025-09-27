НАВЕРХ

Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала за полноценное восстановление членства Паралимпийского комитета Белоруссии, сообщила пресс-служба МПК.

В первом раунде делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором — за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

«Это здорово, Международный паралимпийский комитет идет, как говорится, впереди паровоза, и принятое решение — еще один мотив для принятия положительного решения в пользу Олимпийского комитета России», —сказал ТАСС почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.

В сентябре 2023 года генассамблея Международного паралимпийского комитета на два года приостановила членство ПКР из-за «неспособности выполнять членские обязательства в соответствии с уставом».

info.sibnet.ru
info.sibnet.ru
info.sibnet.ru
