Минфин предложил повышение ставки НДС до 22%

Минфин предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость с нынешних 20% до 22%. Дополнительные средства ведомство планирует потратить на финансирование обороны и безопасности. Также ведомство хочет повысить нагрузку на часть малого бизнеса и букмекеров.

Министерство внесло в правительство бюджетный пакет, где, в том числе, предлагается повышение главного налога с 1 января 2026 года. Ведомство в пояснительной записке утверждает, что рост цен из-за повышения будет «умеренным и ограниченным». «Коммерсант» со ссылкой на экспертов прогнозирует дополнительный сбор НДС в 1,3 триллиона рублей.


Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для социально значимых товаров —лекарств и медицинской продукции, продуктов питания (хлеб, молочные продукты, мясо, мясопродукты и прочее), товаров для детей и других.

В 2024 году поступления НДС на товары в России выросли на 21,6% — до 8,7 триллиона рублей, на товары отправленные на экспорт — на 8,7%, до 663 миллиардов рублей. В 2025 году поступления НДС по всем ставкам ожидается порядка 15,7 триллиона рублей.

Экономика #Деньги #Законы
