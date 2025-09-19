Заработали пошлины на сидр и пиво из недружественных стран

Сидр и солодовое пиво из недружественных стран подорожают из-за увеличения таможенных пошлин на их импорт в Россию. Повышенные тарифы вступили в силу с 19 сентября и продлятся до конца года, следует из постановления правительства. Это второе повышение пошлин за год.

На пиво пошлина вырастет с 1 до 1,5 евро за литр, а на сидр — до 30% с нынешних 22,5%. При этом цена на пиво и так поднимается. Средняя цена за литр достигла 196 рублей, в 2024 году она составляла 165 рублей, следует из данных Росстата.

«Было евро на литр, будет полтора евро. На эти 50 центов наложится НДС, плюс наценка дистрибьютора, наценка розницы. Можно посчитать, что повышение будет примерно на 1 евро, то есть на 100 рублей», — прокомментировал ситуацию BFM.ru контрактный пивовар Александр Иджон.



Импортный сидр, по его словам, всегда был недешевым. Бутылка 0,7 литра стоит 400-500 рублей, на этом фоне повышение не слишком заметно, считает эксперт.



Пошлины на пиво и сидр из недружественных стран уже повышались в январе. В первом полугодии 2025 года закупки иностранного пива уменьшились вдвое год к году.