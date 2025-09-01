НАВЕРХ
Японский министр отказался ехать в США из-за спора по закупке риса

Источник:
Sibnet.ru
Министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава отменил визит в США из-за того, что Соединенные Штаты пытаются заставить Японию закупать больше американского риса.

Белый дом передал японской стороне предложение включить обязательства по увеличению закупок ею американского риса в указ президента США о пошлинах на японскую продукцию. Япония решительно выступила против этого предложения, пишет газета «Никкэй».

Ранее власти США заявляли, что речь идет об увеличении закупок Японией американского риса на 75%. Визит Акадзавы был нацелен на окончательную корректировку соглашения об инвестициях Японии 550 миллиардов долларов в американскую экономику.

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил, что страны заключили торговое соглашение, по которому Япония будет платить 15% пошлину за импорт в США, а также инвестирует полтриллиона долларов в Соединенные Штаты.


