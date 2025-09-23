НАВЕРХ
Отношения
Как распознать ложь по методикам ФБР

Источник:
Forbes
Скрещенные руки
Фото: © Freepik.com
Несколько внешних поведенческих признаков говорят о том, что человек лжет или, как минимум, испытывает в разговоре стресс и негативные эмоции, рассказал автора бестселлера «Я вижу, о чем вы думаете», экс-сотрудник ФБР (США) Джо Наварро.

Так называемого «эффекта Пиноккио» не существует, нет ни одного примера конкретного поведения, которое абсолютно точно указывает на обман, сказал в интервью Forbes Наварро, занимавшийся в ФБР поведенческим анализом.

Но, по его словам, есть примеры поведения, указывающие на психологический дискомфорт, беспокойство или стресс, что может свидетельствовать о лжи или умалчивании какой-либо информации. Эксперт перечислил шесть таких поведенческих признаков.  

Человек сжимает губы. Сжатые губы означают, что человек испытывает негативные эмоции. Так часто бывает, когда люди дают показания на допросе.

Бурно спорит. Человеку задают вопрос, и он тут же провоцирует бурную дискуссию. Это проверенный показатель психологического дискомфорта.

Касается шеи. Когда люди касаются шеи, особенно яремной ямки, они боятся или сильно нервничают. Мужчины склонны маскировать этот жест прикосновением к галстуку.

Отворачивается всем телом. Люди ведут себя так, когда им становится трудно о чем-то говорить. Причем они сами не замечают этого. Они чувствуют, что просто ерзают на месте. Но на самом деле отверчиваются от собеседника, создавая своего рода барьер. 

Трогает глаза. Такое поведение говорит о том, что человека что-то очень беспокоит. Этот жест можно увидеть на заседаниях советов директоров, когда сказанное намеренно содержит неточности или обман.

Опускает или прячет большие пальцы рук. Этот жест часто не замечают, но именно он наиболее точно передает состояние дискомфорта из-за лжи. Это знак того, что человек хочет казаться уверенным в себе, но его тело говорит об обратном.

Отношения #Психо
