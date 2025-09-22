НАВЕРХ
Холодное лето обрушило продажи шашлыка

Источник:
Sibnet.ru
Розничные продажи мяса для шашлыка в России с мая по август 2025 года сократились на 11,3% по сравнению с прошлым годом, подсчитали эксперты аналитической компании «Нильсен».

В денежном выражении за аналогичный период спрос сократился на 7,4%, также снизилось число покупок сопутствующих товаров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков и торговые сети.

Так, аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» в июне—августе 2025 года отметили сокращение продаж шашлыка на 5% год к году, шампуров и угля — на 6%, розжига — на 2%, мангалов — сразу на 15%.

Ключевой фактор падения продаж шашлыка в этом году — холодное лето, отмечают эксперты. В мае ретейлеры на фоне теплой годы фиксировали двузначные, а отдельные сети — и двукратные темпы роста продаж мангалов и грилей. Однако жара оказалась недолгой.

Снижение интереса к шашлыкам наблюдается на фоне роста спроса на сырое мясо. По данным «Нильсен», продажи в данной категории в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом выросли на 5%. 

Экономика #Торговля #Еда
