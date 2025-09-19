Победительница самого первого конкурса красоты. ФОТО

Победительницей первого в истории конкурса красоты, проведенного еще в 1888 году, стала 18-летняя девушка из Гваделупе, а в число самых красивых вошла и россиянка.

Финал самого первого конкурса красоты прошел 19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа. О том, как проходило состязание, подробно рассказал журнал «Всемирная иллюстрация», одно из популярных изданий второй половины XIX столетия в Российской империи.

Конкурс красоты организовал некий Эрве дю-Лоррен, обратившийся к управлению казино города, которое выделило 10 тысяч франков на премии красавицам. Дамы должны были прислать в Спа фотографии.

«В Бельгию дождем посыпались фотографии. Австрия, Алжир, Америка, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Hopвeгия, Россия, Тунис, Турция, Франция, Швеция — все эти страны представили кандидаток на конкурс», — писала «Всемирная иллюстрация».

Жюри из восьми человек, состоявшее из докторов, художников и скульпторов, выбрало 21 претендентку, которые приехали в Спа. Комиссия заседала 12 дней. Кандидатки ежедневно являлись на смотр. Они дефилировали, «стараясь с наилучшей стороны выказать свое телосложение, свое уменье одеваться и причесываться».

Первую премию (5 тысяч франков) получила Марте Сукаре, 18-летняя креолка из Гваделупы.

Вторую (2 тысячи франков) присудили фламандке испанского происхождения Анжеле Дельроза. Третью (1 тысяча франков) получила Мари Стевенс, уроженка города Вены. Премии в 500 франков удостоились еще шесть красавиц, в том числе Ольга Надьяска из России.

А алжирская девушка Фатьма до того поразила жюри красотой, что ее признали стоящей вне конкурса.

«Во время присуждения премий дело не обошлось без маленького скандала: женское честолюбие не выдержало, и в тот момент, когда председатель жюри объявил, что первая премия назначена Марте Сукаре, одна из кандидаток подошла к ней и плюнула прямо в лицо... Все-таки это лучше, чем азотная кислота или царская водка!» — описала страсти на конкурсе «Всемирная иллюстрация».

Известно, что победительница Сукаре за три дня после окончания конкурса получила более 100 брачных предложений, но отклонила их, чтобы выступать на театральных подмостках.

А одна из красавиц получила большую сумму денег от какого-то антрепренера, чтобы он мог показывать ее в городах Германии.