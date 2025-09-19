НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Победительница самого первого конкурса красоты. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Победительницей первого в истории конкурса красоты, проведенного еще в 1888 году, стала 18-летняя девушка из Гваделупе, а в число самых красивых вошла и россиянка.

Финал самого первого конкурса красоты прошел 19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа. О том, как проходило состязание, подробно рассказал журнал «Всемирная иллюстрация», одно из популярных изданий второй половины XIX столетия в Российской империи.

Конкурс красоты организовал некий Эрве дю-Лоррен, обратившийся к управлению казино города, которое выделило 10 тысяч франков на премии красавицам. Дамы должны были прислать в Спа фотографии.

«В Бельгию дождем посыпались фотографии. Австрия, Алжир, Америка, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Hopвeгия, Россия, Тунис, Турция, Франция, Швеция — все эти страны представили кандидаток на конкурс», — писала «Всемирная иллюстрация».

Жюри из восьми человек, состоявшее из докторов, художников и скульпторов, выбрало 21 претендентку, которые приехали в Спа. Комиссия заседала 12 дней. Кандидатки ежедневно являлись на смотр. Они дефилировали, «стараясь с наилучшей стороны выказать свое телосложение, свое уменье одеваться и причесываться».

Обладательница первой премии на конкурсе красоты в 1888 году Марта Сукаре и обладательница второй Анжела Дельроза
Фото: © «Всемирная иллюстрация»

Первую премию (5 тысяч франков) получила Марте Сукаре, 18-летняя креолка из Гваделупы. 

Вторую (2 тысячи франков) присудили фламандке испанского происхождения Анжеле Дельроза. Третью (1 тысяча франков) получила Мари Стевенс, уроженка города Вены. Премии в 500 франков удостоились еще шесть красавиц, в том числе Ольга Надьяска из России.

А алжирская девушка Фатьма до того поразила жюри красотой, что ее признали стоящей вне конкурса.

Обладательница третьей премии на конкурсе красоты в 1888 году Мари Стевенс и обладательница четвертой Ольга Надьяска
Фото: © «Всемирная иллюстрация»

«Во время присуждения премий дело не обошлось без маленького скандала: женское честолюбие не выдержало, и в тот момент, когда председатель жюри объявил, что первая премия назначена Марте Сукаре, одна из кандидаток подошла к ней и плюнула прямо в лицо... Все-таки это лучше, чем азотная кислота или царская водка!» — описала страсти на конкурсе «Всемирная иллюстрация».

Известно, что победительница Сукаре за три дня после окончания конкурса получила более 100 брачных предложений, но отклонила их, чтобы выступать на театральных подмостках. 

А одна из красавиц получила большую сумму денег от какого-то антрепренера, чтобы он мог показывать ее в городах Германии.

Еще по теме
Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались
Газманов отдал мошеннику накопления на пенсию
Жена Брюса Уиллиса рассказала о решении переселить его в отдельный дом
Пугачева рассказала о настоящей причине брака с Киркоровым
смотреть все
Культгид #Светская хроника #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Все статьи
Топ комментариев

korvinsS

https://3mx.ru/articles/dron-na-optovolokneЦитата(Улитка на склоне @ 18.9.2025, 0:11) Трудно конкурировать...

velam

Какую-то ахинею сочиняют, 7 воин остановили... , Там за 24 часа Трамп обещал все остановить, ну и что,где...

pepelmetal

Украине капут, чего о ней думать)

senik

Может цены сделать соответствующие качеству? А то цена, как у хорошей иномарки, зато пробег до кап ремонта...