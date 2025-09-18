Президент Владимир Путин поддержал предложение продавать «красивые» номера для автомобилей на «Госуслугах», об этом он заявил на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу «красивых» номеров на «Госуслугах» и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу.

«Почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются», — цитирует Путина РИА Новости.

«Красивые» номера — государственные номерные знаки с запоминающимся сочетанием цифр и букв. Концепция продажи таких номеров на аукционах обсуждалась МВД и Минэкономики в 2019–2020 годах, но от нее отказались из-за замечаний Минфина.