НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

«Алиса» от «Яндекса» научилась оживлять фотографии

Источник:
Sibnet.ru
315 1
Фото: © alice.yandex.ru

Компания «Яндекс» внедрила в мобильное приложение «Алиса» функцию оживления фотографий и других статичных изображений, сообщила пресс-служба IT-гиганта.

Новая функция работает следующим образом: пользователь должен загрузить снимок в приложение и нажать кнопку «Оживить фото», затем нужно описать свою идею коротким промптом и нажать кнопку «Создать». Спустя несколько секунд статичное фото превратится в 4-секундное видео, которым можно поделиться с друзьями.

Для написания промптов в приложении есть специальная инструкция, в которой указано, какие параметры стоит перечислить, чтобы результат был макисмально близким к задумке автора. Тем, кто хочет поэкспериментировать, доступна кнопка «Придумать за вас», нажатие на которую генерирует случайный промпт.

«"Алиса" комбинирует в кадре физически правдоподобное поведение объектов со стилистикой исходного изображения. Это позволяет оживлять любые изображения: старые фото, известные картины, детские рисунки», — говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Видео генерируется в качестве 480p с сохранением соотношения сторон исходного файла. В конце каждого ролика появляется логотип «Алисы».

Пока функция доступна только в мобильном приложении «Алиса: AI-ассистент». В планах разработчиков добавить ее также в веб-версии нейросети, в приложении «Яндекс с Алисой», а также в «Яндекс Браузере».

«Яндекс Музыка» научилась сводить треки, как диджей
Еще по теме
Нейросети стали в два раза чаще распространять фейки
Apple представила наушники с функцией синхронного перевода
«Яндекс Музыка» научилась сводить треки, как диджей
Dolby представила стандарт Vision 2 для улучшения телекартинки
смотреть все
Хайтек #Нейросети
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
16159
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
33353
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
122526
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
130981
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
137170
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
121079
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
154059
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
144685
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2677618
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
170608
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Симоньян рассказала о состоянии после операции
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Готовят армию против своего народа, никак иначе. Хотя народ уже давно чужой властям.