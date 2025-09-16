«Алиса» от «Яндекса» научилась оживлять фотографии

Компания «Яндекс» внедрила в мобильное приложение «Алиса» функцию оживления фотографий и других статичных изображений, сообщила пресс-служба IT-гиганта.

Новая функция работает следующим образом: пользователь должен загрузить снимок в приложение и нажать кнопку «Оживить фото», затем нужно описать свою идею коротким промптом и нажать кнопку «Создать». Спустя несколько секунд статичное фото превратится в 4-секундное видео, которым можно поделиться с друзьями.

Для написания промптов в приложении есть специальная инструкция, в которой указано, какие параметры стоит перечислить, чтобы результат был макисмально близким к задумке автора. Тем, кто хочет поэкспериментировать, доступна кнопка «Придумать за вас», нажатие на которую генерирует случайный промпт.

«"Алиса" комбинирует в кадре физически правдоподобное поведение объектов со стилистикой исходного изображения. Это позволяет оживлять любые изображения: старые фото, известные картины, детские рисунки», — говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Видео генерируется в качестве 480p с сохранением соотношения сторон исходного файла. В конце каждого ролика появляется логотип «Алисы».

Пока функция доступна только в мобильном приложении «Алиса: AI-ассистент». В планах разработчиков добавить ее также в веб-версии нейросети, в приложении «Яндекс с Алисой», а также в «Яндекс Браузере».