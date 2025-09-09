«Яндекс Музыка» научилась сводить треки, как диджей

Приложение «Яндекс Музыка» внедрило технологию сведения треков с помощью нейросети, сообщила пресс-служба IT-компании.

Пользователям стала доступна новая опция «AI-сеты Моей волны» по более чем 70 жанрам электронной музыки: от драм-н-бейса до техно и тропикал-хауса. Музыка подбирается на основе персональных предпочтений и сводится в единый DJ-сет, когда один трек плавно перетекает в другой.

«Аудиомодель внимательно анализирует структуру треков — такты, ритм, вокал — и с помощью нейросетей и алгоритмической обработки выбирает самые яркие фрагменты. Затем отдельная нейросеть аккуратно сводит их, накладывая друг на друга так, чтобы получился плавный и цельный музыкальный», — цитирует пресс-служба компании руководителя сервиса «Яндекс Музыка» Александру Сагалович.

Функция виртуального диджея будет полезна для домашних вечеринок, танцев или других активностей, где важно сохранять темп и атмосферу, например, для спортивных тренировок. В скором времени AI-сеты появятся и веб-версии стриминга, в десктопном приложении и на умных колонках «Яндекса».



