«Алиса» стала ИИ-агентом в «Яндекс Браузере»

Источник:
Sibnet.ru
«Яндекс» запустил тестирование браузерного агента с искусственным интеллектом «Алиса», способного самостоятельно выполнять повседневные задачи.

ИИ-агент анализирует информацию на открытой странице, адаптируется к новым условиям и в автономном режиме решает задачи разной сложности — пользователь дает «Алисе» задание, а она сама решает, как его выполнять.

Например, можно поручить «Алисе» собрать корзину продуктов в интернет-магазине. Пока она будет работать над задачей, пользователь сможет заниматься другими делами, отметили разработчики.

«Алиса» совершает те же действия, что и человек: щелкает по ссылкам и пунктам в навигационном меню, заполняет формы и отчитывается о каждом сделанном шаге. Пользователю останется только оформить и оплатить заказ.

Участники тестирования могут поручить Алисе в режиме ИИ-агента и другие задачи. Например, изучить десять самых свежих статей на сайте популярного СМИ и кратко пересказать главными тезисами, выбрать билеты на концерт или в театр, составить маршрут для путешествия.

Чтобы попробовать возможности Алисы в режиме ИИ-агента, нужно оставить заявку на сайте браузера. При тестировании каждому пользователю доступно до десяти поручений в день.

Хайтек #Интернет
