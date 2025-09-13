Российские истребители отработали удар «Кинжалом»

Экипажи российских истребителей МиГ-31 отработали удар ракетами «Кинжал» по условному противнику над нейтральными водами Баренцева моря в рамках российско-белорусских учений «Запад-2025», сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам условного противника. Продолжительность полета составила около четырех часов», — говорится в сообщении.

Полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполнялись в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнуло ведомство. Ракетный удар отработали с учетом полученного в ходе специальной военной операции опыта.

«Кинжал» — новейшая российская ракетная система авиационного базирования, способная развивать скорость в 12 тысяч километров в час и поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров. Считается, что перехватить гиперзвуковые ракеты почти невозможно.