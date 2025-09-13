НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские истребители отработали удар «Кинжалом»

Источник:
Sibnet.ru
205 0
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи российских истребителей МиГ-31 отработали удар ракетами «Кинжал» по условному противнику над нейтральными водами Баренцева моря в рамках российско-белорусских учений «Запад-2025», сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам условного противника. Продолжительность полета составила около четырех часов», — говорится в сообщении.

Полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполнялись в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнуло ведомство. Ракетный удар отработали с учетом полученного в ходе специальной военной операции опыта.

«Кинжал» — новейшая российская ракетная система авиационного базирования, способная развивать скорость в 12 тысяч километров в час и поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров. Считается, что перехватить гиперзвуковые ракеты почти невозможно.

Еще по теме
Названы главные преимущества российских танков
Российские «Искандеры» заметили на польской границе. ВИДЕО
Ростех рассказал об уникальности комплекса «Панцирь‑МЕ». ВИДЕО
Мини‑ЗРК для борьбы с дронами создали в России
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

аналитический центр вциом - этим всё сказано

scorpion2777

А из твоего окошка, видна Европка хоть немножко?

карат11

Хватает денег на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости, т.е. просто не сдохнуть с...

scorpion2777

В Европке 95% таких профнепригодных гинекологов, так что усидит пока.