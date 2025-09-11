Выставка искусства КНДР открылась в Москве

Картина «Отряд славных воинских знамен» художников Ли Кир Хо и Чан Ви Сон, КНДР

Масштабная выставка искусства Северной Кореи открылась во Всероссийском музее декоративного искусства. В экспозиции представлены 123 произведения, включая корейскую национальную живопись, гравюру, керамику, мозаику и вышивку.

Среди экспонатов — шедевры современных художников: «Страна единодушия и сплоченности», «Отряд славных воинских знамен», «Счастливый наш родной край» и другие, отметила пресс-служба музея. В экспозиции также представлены «ювелирно выполненные» мозаики из перламутра и картины из самоцветов.

В открытии экспозиции участвовали секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр культуры Ольга Любимова. «Этот культурный обмен — стратегически важный мост между нашими странами», — заявила в ходе церемонии Любимова.