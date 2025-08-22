Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в церемонии награждения военнослужащих КНДР, которые отличились в боевых операциях на территории Курской области.

Указом Президиума Верховного народного собрания военным присвоены звания Героя КНДР, вручены ордена и медали. Церемония награждения прошла в Пхеньяне, в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Награды вручал лично Ким Чен Ын.

«В ходе боевой деятельности зарубежных операционных войск, которые представили вооруженные силы нашей республики на поле боя <…>, в полной мере подтверждена мощь героической КНА», — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, участники зарубежной военной операции «совершили великие подвиги», а Вооруженные силы КНДР привлекли к себе «пристальное внимание всего мира», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).