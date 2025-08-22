НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО

Источник:
ЦТАК
372 0
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награждает участников СВО
Фото: © ЦТАК

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в церемонии награждения военнослужащих КНДР, которые отличились в боевых операциях на территории Курской области.

Указом Президиума Верховного народного собрания военным присвоены звания Героя КНДР, вручены ордена и медали. Церемония награждения прошла в Пхеньяне, в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Награды вручал лично Ким Чен Ын.

«В ходе боевой деятельности зарубежных операционных войск, которые представили вооруженные силы нашей республики на поле боя <…>, в полной мере подтверждена мощь героической КНА», — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, участники зарубежной военной операции «совершили великие подвиги», а Вооруженные силы КНДР привлекли к себе «пристальное внимание всего мира», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заявление Ким Чен Ына о поддержке России
Еще по теме
Лавров назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Зеленский перечислил возможные места встречи с Путиным
Как главы государств разговаривают по телефону
Россия согласилась на гарантии безопасности Украине
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Дмитриев указал на панику среди сторонников украинского конфликта
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО
Шамсутдинова отказались взять на СВО
Отправка угля из Кузбасса в Индию оказалась невыгодной
Генпрокуратура требует изъять у Тимура Иванова 1,2 млрд рублей
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
36
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
23
Дмитриев указал на панику сторонников украинского конфликта
20
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
19
Украинских солдат на фронте заменят роботами
18
Индийский маршал рассказал о превосходстве российского ЗРК С‑400