Фура насмерть сбила трех дорожных рабочих под Новосибирском

Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Водитель фуры насмерть сбил трех дорожных рабочих в Новосибирской области, сообщила пресс-служба ГАИ региона.

Инцидент произошел около 13.30 на федеральной трассе «Иртыш» в Коченевском районе. 22-летний водитель грузовика Shacman с прицепом ехал в сторону Омска и на 1412 километре трассы врезался в дорожных рабочих, которые ремонтировали мост через реку Камышенку. От полученных травм они скончались на месте.

Личности погибших сейчас устанавливают. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. О начале доследственной проверки сообщило региональное управление СКР. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

