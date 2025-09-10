НАВЕРХ
Туск заявил о появлении российских беспилотников над Польшей

Источник:
РБК
372 1

Множество «российских беспилотников» прошедшей ночью якобы нарушили воздушное пространство Польши, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Рано утром оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию Польши. В воздух были подняты польские и союзные самолеты, а системы противовоздушной обороны приведены в состояние наивысшей готовности.

«Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты», — написал польский премьер на своей странице в Х.

Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генеральным секретарем альянса Марко Рютте.

Польская полиция позднее сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки.

Ранее посол России Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявил, что Польша неоднократно обвиняла Россию в нарушении ее воздушного пространства, но ни разу не предоставила каких-либо подтверждений.

