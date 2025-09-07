Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля

Банк России и Минфин могли бы «подрегулировать» курс рубля, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, курс национальной валюты «высоковат».

«Я думаю, что есть ряд мер, и продажа валюты, которая осуществляется, и других вещей, которые делаются. Я думаю, ЦБ и Минфин могли бы подрегулировать это. Он сегодня высоковат и плохо отражается на бюджете», — сказал Костин в интервью телеканалу РБК.

Отвечая на вопрос журналиста о справедливом курсе национальной валюты, глава ВТБ отметил, что об этом лучше спросить экспортеров, но уровень в 90 рублей «был бы не перебор».

С начала 2025 года дефицит российского бюджета достиг 4,9 триллиона рублей, это больше, чем власти прогнозировали на весь 2025 год. К концу этого года дефицит бюджета может увеличиться до рекордных 8 триллионов рублей.