Представлен первый телевизор со встроенной нейросетью

Компания TCL представила флагманский телевизор QM9K QD-Mini LED TV, который первым в мире получил поддержку чат-бота Google Gemini. Продажи модели стартуют в сентябре.

Встроенная нейросеть выступает в качестве ИИ-ассистента. Она поддерживает голосовые команды на естественном языке, включая сложные. Взаимодействие с пользователем обеспечивается за счет встроенного массива дальнобойных микрофонов, пишет GizmoChina.

Устройство работает под управлением операционной системы Google TV с поддержкой Android-приложений, Chromecast, Apple AirPlay 2, Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit. В наличии также Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, порты USB, ATSC 3.0 и HDMI 2.1.

Модель QM9K оснащена 4K-экраном CrystGlow WHVA с антибликовым покрытием и поддержкой всех актуальных форматов HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG и IMAX Enhanced. За обработку изображения в реальном времени отвечает фирменный процессор AIPQ Pro.

Еще одной новинкой телевизора стала усовершенствованная система локального затемнения TCL Halo, включающая до 6 тысяч зон подсветки, а также пиковая яркость до 6500 нит, что является одним из самых высоких показателей на рынке потребительской электроники.

Экран QM9K поддерживает частоту обновления до 144 Гц, технологию Game Accelerator 288 с динамической частотой до 288 Гц и поддержкой VRR, а также FreeSync Premium Pro и режим Auto Low Latency Mode.