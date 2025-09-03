НАВЕРХ
Wildberries внедрил онлайн-примерочную на основе ИИ

ТАСС
Маркетплейс Wildberries внедрил в приложении функцию виртуальной примерочной, сообщила гендиректор объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким.

«Компания РВБ разработала и внедрила в тестовом формате новый инструмент — "Клиентская примерка". Он позволит пользователям примерить одежду прямо на собственном изображении в мобильном приложении маркетплейса», — цитирует Ким агентство ТАСС.

«Примерить» понравившийся элемент одежды прямо в приложении можно, нажав на кнопку «Посмотреть вещь на себе» и загрузив фото. Снимок будет проанализирован искусственным интеллектом и совмещен с изображением выбранной вещи с учетом особенностей фигуры, цвета, пропорций и перспективы.

Таким образом пользователь получит представление о том, как платье или пальто будет смотреться на его фигуре, прежде чем принять решение о покупке. В перспективе это позволит уменьшить количество возвратов товаров после примерки в пунктах выдачи.

Пока функция работает в тестовом режиме. Сейчас маркетплейс собирает и анализирует фидбек от продавцов и покупателей для дальнейшего улучшения работы инструмента.

