Wildberries ввел проверку IMEI для всех смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
Wildberries ввел правило по обязательному указанию IMEI для всех смартфонов, которые продаются на платформе, сообщила пресс-служба маркетплейса.

IMEI — это международный идентификатор мобильного оборудования, который фактически представляет собой уникальный номер для идентификации устройства. Он указывается производителем на коробке, а также заносится в прошивку телефона.

Отмечается, что проверка IMEI будет осуществляться на этапе приемки заказа. Если продавец укажет некорректный код или не внесет его вовсе, товар не будет допущен к продаже на Wildberries, предупредила площадка.

В мае 2025 года маркетплейс впервые ввел обязательное правило для продавцов по указанию IMEI для некоторых типов смартфонов, доставляемых со складов партнеров. Теперь же требование распространяется на все устройства.

