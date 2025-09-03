НАВЕРХ
Производство подсолнечного масла в России упало на 11%

Источник:
«Коммерсант»
Производство подсолнечного масла в России за год упало на 11% (4,72 миллиона тонн) на фоне снижения рентабельности от экспорта, следует из данных OleoScope. В целом выработка растительных масел сократилась на 7%. Рост показало только рапсовое масло, которое покупает Китай.

Ключевыми покупателями российского подсолнечного масла являются Индия, Турция и Китай. Переработки на экспорт в начале года стала убыточной из-за удорожания семечки, стагнации мировых цен и укрепления рубля.

В феврале рентабельность составляла минус 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на управляющего директора Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрия Краснова.

По итогам сельскохозяйственного сезона (с сентября 2024 года по август 2025 года) объем выработки всех растительных масел составил 9,47 миллиона тонн. Совокупный объем переработки сократился на 5,7%, до 26,3 млн тонн.

Производство рапсового масла выросло за год на 16% до 1,44 миллиона тонн. Его экспорт вырос на 14%, до 1,39 миллиона тонн.


