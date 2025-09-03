НАВЕРХ
Казахстан отказался от филиала новосибирского госуниверситета

ТАСС
ректор НГУ МИхаил Федорук
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Казахстан попросил не открывать в стране филиал Новосибирского государственного университета (НГУ), рассказал ректор вуза Михаил Федорук.

«Мы эту затею не оставляем. Главные инициаторы создания филиала — это наши выпускники, выходцы из Казахстана. Но пока он заморожен по просьбе, главным образом, казахстанской стороны», — цитирует ТАСС Федорука.

Филиал планировался на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы. Пресс-служба вуза рассказывала, что проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства с участием одного из выпускников НГУ.

Студентов филиала собирались учить по более 20 специальностям бакалавриата, специалитета и магистратуры. Первый набор в филиале предполагался 60-70 человек.

