Мантуров спрогнозировал восстановление авторынка при одном условии

Sibnet.ru
Ключевая ставка ниже 15% годовых будет стимулировать продажи машин, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Мы видим сейчас постепенное восстановление рынка — буду говорить так осторожно, потому что все будет зависеть от снижения ключевой ставки. <...> Когда ключевая ставка будет ниже 15%, это будет более ритмично стимулировать рынок», — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

По его словам, власти продолжат следить за ситуацией на рынке, по возможности поддерживать потребителей и оказывать содействие производителям. Решение по отсрочке уплаты утильсбора дает российским производителям возможность иметь льготные оборотные средства на сотни миллиардов рублей, не прибегая к достаточно дорогому кредитованию, отметил первый вице-премьер.

Продажи новых автомобилей: легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов — в России по итогам января­-июля 2025 года снизились в годовом выражении на 26% и составили 742,1 тысячи единиц, сообщал ранее Минпромторг РФ.

Последнее понижение ключевой ставки с 20% до 18% произошло 25 июля 2025 года.

