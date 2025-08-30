Белый дом прокомментировал «тайную» смерть Трампа

Белый дом опроверг сообщения о «тайной» смерти президента США Дональда Трампа, источник в администрации американского лидера сообщил журналистам, что он полностью здоров.

«У президента США нет проблем со здоровьем, он в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф», — цитирует слова анонимного собеседника из Белого дома портал Axios.

Ранее фразы «Trump is Dead», «Trump Died» и «President Vance» попали в тренды X, так как Трамп не выходил на публику после заседания американского кабмина во вторник, что для него нехарактерно.

Конспирологи также сообщили о резком росте заказов пиццы возле Пентагона — это неофициальный способ понять, насколько напряженно работает Минобороны США. Чиновники работают до ночи и заказывают еду в офис.

Среди других факторов в соцсетях назывались странные пятна на руках Трампа, попавшие на свежие снимки. Кроме этого, в расписании президента на следующую неделю нет ни одного публичного выступления.

Трампу 79 лет. В июле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что врачи обнаружили у президента США хроническую венозную недостаточность. Однако сам Трамп периодически подчеркивает, что его здоровье в порядке.