Сын Чикатило опроверг гибель на СВО

Сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Мирошниченко в видеообращении опроверг службу в Вооруженных силах Украины и гибель на в зоне СВО.

О том, что Мирошниченко якобы с самого начала СВО служит в артиллерийском подразделении ВСУ, в марте 2025 года сообщил телеграм-канал Shot. На днях, по его данным, мужчина погиб, и власти Украины планируют наградить его орденом Мужества.

Мирошниченко записал краткое видеообращение, опровергнув сообщения о своей смерти и назвав их «российской пропагандой». Он заверил, что жив, а в рядах ВСУ не служил.

По словам сына Чикатило, он не уклоняется от воинской службы, а не может ее нести, поскольку имеет несколько хронических заболеваний, являющимися противопоказанием по здоровью. Также мужчина добавил, что якобы обновил свои данные воинского учета через электронную систему ЦНАП.

При этом украинское издание «Суспільне» опубликовало ответ на свой запрос по поводу Мирошниченко, полученный от начальника Слободского районного ТЦК и СП Дмитрия Слеты. По его словам, сын Чикатило нарушает правила воинского учета и мобилизационное законодательство.

Мирошниченко — единственный сын одного из самых известных серийных убийц в истории СССР Андрея Чикатило. Сейчас ему 56 лет. Еще до ареста отца получил условный срок за кражу, предположительно занимался рэкетом, потом был судим за особо крупную кражу, попытку изнасилования, вымогательство и покушение на убийство.

В общей сложности сын Чикатило провел в колонии почти 13 лет, а после освобождения женился и взял фамилию супруги — Мирошниченко. Его собственный сын родился в день рождения деда и был назван Андреем в его честь.