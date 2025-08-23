НАВЕРХ
Общавшийся с Путиным на Аляске священник извинился

Путин с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием
Фото: © пресс-служба президента РФ

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий извинился за то, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске не попросил его о завершении конфликта на Украине. Текст с извинениями опубликован на сайте Православной церкви в Америке.

«Я слышал от многих, что этот момент стал упущенной возможностью для упрека или требования мира на фоне продолжающегося конфликта и страданий. Еще раз повторяю: у всех, для кого мои действия стали причиной скорби или смятения, я искренне прошу прощения», — сказал Алексий.

Епископ Православной церкви в Америке митрополит Тихон пояснил, что встреча Алексия и Путина была проведена без разрешения Священного синода. При этом по канонам церкви епископ ничего не может делать без ведома митрополита.

По его словам, Православная церковь в Америке изначально выразила свою протестную позицию по поводу начала военных действий между Россией и Украиной. Алексий добавил, что его поступок не выражает официальную позицию американской православной церкви.

Архиепископ Ситкинский и Путин встретились на мемориальном кладбище в Анкоридже 15 августа. Российский лидер подарил священнику две православные иконы — образ преподобного Германа Аляскинского и икону Успения Пресвятой Богородицы.

