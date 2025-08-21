НАВЕРХ
Названный сыном Майкла Джексон певец представит США на «Интервидении»

Источник:
Sibnet.ru
248 0
Певец, автор песен и продюсер Брэндон Ховард
Фото: Brandon Howard / CC BY-SA 4.0

Певец, автор песен и продюсер Брэндон Ховард представит США на «Интервидении» в России, сообщила пресс-служба конкурса. Про Ховарда ходят слухи, что он — сын Майкла Джексона.

«Брэндон — звезда мирового уровня, чья музыка преодолевает границы и объединяет культуры», — говорится в сообщении пресс-службы «Интервидения». Некоторые синглы певца вошли в топ авторитетных чартов, в том числе в культовый Billboard.

Ховарду 44 года. Его бабушка Жозефина Ховард — вокалистка госпел-коллектива The Caravans, первой американской группы, чьи религиозные песни прозвучали на светском радио. Мать, Мики Ховард, — певица и автор песен, ее менеджером в 1980-х годы был глава семьи Джексонов.

Певец внешне очень похож на Майкла Джексона. Слухи о том, что Ховард — внебрачный сын короля поп-музыки появились в американских СМИ еще 15 лет назад. Это утверждали певцы Эйкон и Аарон Картер.

На музыкальном стриминговом сервисе Spotify Брэндон Ховард не очень популярен. Его слушают 145,9 тысячи раз в месяц. Для сравнения — у Эйкона, который недавно выступал в Москве, 34,1 миллиона прослушиваний в месяц.

