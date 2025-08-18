ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран», — сказано в сообщении.

ЦОС отметил, что «несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Chevrolet Volt, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны».

По данным ЦОС, машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии и на автовозе частного водителя-перевозчика ее должны были доставить в Краснодарский край.

Машину планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать втемную, уточнила ФСБ.