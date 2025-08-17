НАВЕРХ
Домострой
Как выбрать идеальный кусок мяса для шашлыка

Sibnet.ru
Приготовление шашлыка из баранины
Фото: © Sibnet.ru
Вкусный шашлык можно приготовить из разных видов мяса, однако далеко не каждый кусок стоит использовать для этого летнего блюда, рассказал бренд-шеф TanukiFamily Алексей Разбоев.

Так, при выборе говядины для шашлыка стоит обратить внимание на вырезку или рибай. По словам специалиста, вырезка — самая нежная часть, так как эта мышца реже всего участвует в движении. Аналогично с рибай, который находится с 5-го по 13-е ребро над реберными костями.

«В говядине содержится небольшой процент жира, поэтому такое мясо требует особой подготовки к шашлыку — мясо обильно маринуем луком и специями», — напомнил шеф-повар в комментарии «Газете.Ru».

Нарезка говядины должна производиться поперек волокон. Хорошо, если в куске говядины для шашлыка присутствуют белые «мраморные» жировые прожилки, в этом случае зажаренное мясо будет мягким.

Мариновать мясо в уксусе следует не дольше трех часов для говядины и свинины. Хороший вариант для шашлыка — телятина. Не стоит перебарщивать с майонезом, так как естественные сахара в его составе могут способствовать процессу сгорания мяса в ходе приготовления.

От баранины до свинины

Из баранины для шашлыка лучше всего выбрать корейку. Особенность этой части мяса заключается в том, что она не обрастает жиром и не уплотняется. Также при правильном мариновании для приготовления на углях подойдут лопатка и бедренная часть.

Из куриного мяса для шашлыка идеально подойдет бедро. По словам эксперта, эта часть курицы сочная, мягкая и быстро готовится. Чтобы не пересушить, бедро лучше готовить его с кожей и часто переворачивать в процессе жарки.

Оптимальный вариант для шашлыка из свинины — шейка или ошеек. Стоит помнить, что хороший баланс мясной части и жира обеспечивает шашлыку сочность и нежную структуру. Однако слишком большое содержание поверхностного жира при сгорании может придать мясу горечь.

«Для разнообразия можно также приготовить шашлык из альтернативных продуктов — семги, кальмара, креветок, картофеля или грибов. Рыба и морепродукты готовятся очень быстро и раскрывают аромат», — добавил Разбоев.

Домострой #Дача #Еда
Обсуждение (2)
