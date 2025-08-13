Российская армия отработает применение ядерного оружия

Участники российско-белорусских учений «Запад-2025» отработают применение ядерного оружия и комплекса «Орешник», сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

Российское ядерное оружие — «важный элемент стратегического сдерживания», цитирует Хренина агентство БелТА. По словам главы Минобороны Белоруссии, «порох всегда надо держать сухим».

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как делают США на территории своих союзников.

В Белоруссии также будет размещен комплект «Орешник», способный поражать цели на расстоянии до 5 тысяч километров. Каждая ракета комплекса несет шесть гиперзвуковых блоков, в каждом — еще по шесть боеприпасов, включая ядерные.