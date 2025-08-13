Реестр воинского учета: зачем россиянам рассылают уведомления

Пользователям портала «Госуслуги» начали приходить уведомления о внесении сведений в единый реестр воинского учета. Что это означает и нужно ли паниковать по поводу потенциального вызова в военкомат?

Реестр воинского учета — государственная цифровая база данных, в которой хранится информация о военнообязанных гражданах и направленных им повестках. Он заработал для всей страны с мая 2025 года, уведомления гражданам начали рассылать с июля.

Нормы, согласно которым гражданину могут направить цифровую повестку через государственные информационные системы, были введены федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 14.04.2023 N 127-ФЗ.

Почему приходят уведомления

Пользователи, зарегистрированные на «Госуслугах», уже несколько недель получают уведомления о внесении их данных в электронный реестр воинского учета. Однако это не означает наличие повестки, а лишь информирует о появлении информации о гражданине в реестре.

Рассылка таких уведомлений носит исключительно информационный характер и указывает на перенос бумажных данных военнообязанного в цифровой формат. Отвечать на уведомление не нужно, связывать с военкоматом — тоже.

Цифровые уведомления о постановке на воинский учет приходят не только потенциальным призывникам, но также тем, кто не годен или ограниченно годен к воинской службе и даже женщинам-медикам.

Зайти в реестр электронных повесток для военнообязанных можно самостоятельно — через сайт «реестрповесток.рф». Для этого потребуется учетная запись на «Госуслугах», она должна быть подтвержденной.

Портал реестра электронных повесток Фото: © Sibnet.ru

В личном кабинете реестра можно найти дату первоначальной постановки на воинский учет, информацию о военном комиссариате, даты отправки и получения повестки (если она есть), копии отправленных повесток, установленную дату прибытия гражданина в военкомат.

Чем уведомление отличается от повестки

В электронной повестке указывается фамилия и имя лица, подлежащего призыву, место проживания, дата прибытия в военкомат, воинское звание. Также в документе должна быть подпись и фамилия сотрудника военного комиссариата.

Какие типы повестки бывают: о вызове для прохождения срочной службы; для прохождения службы по мобилизации; для прохождения военных сборов; для уточнения личных учетных данных; для прохождения медицинского освидетельствования.

Если пользователю пришло не уведомление, а повестка, идти в военкомат придется, на это у гражданина будет семь дней. Система предусматривает, что после семи дней загрузки электронной повестки в реестр она считается полученной.

Повестка вступает в силу, даже если призывник никогда не регистрировался на «Госуслугах». Удаление личного профиля на портале, отсутствие телефона или электронной почты не имеет значения.

В случае неявки в военкомат в течение 20 календарных дней с назначенной даты наступают правовые последствия, данные меры вводятся автоматически, без судебного разбирательства:

временный запрет на управление транспортными средствами;

невозможность государственной регистрации недвижимости и сделок с ней;

отказ в регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

временное ограничение доступа к займам и кредитам.

За игнорирование повестки без уважительной причины также предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. В худшем случае уклониста могут отправить за решетку на срок до двух лет.