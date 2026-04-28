НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ построят сплошную линию обороны от Киева до Сум

Источник:
Sibnet.ru
188 0
Главком ВСУ Александр Сырский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина в срочном порядке оборудует сплошную линию обороны от Киевского водохранилища к северу от украинской столицы до города Сумы, сообщил начальник Инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко

«Эта линия обороны у нас строится, и много сил и средств выделяется на то, чтобы построить ее в самый короткий срок. Чтобы сделать так, чтобы не было неожиданности», — сказал он в интервью агентству «Укринформ».

Согласно опубликованной карте, оборонительная линия выглядит как почти строго горизонтальная полоса. При этом за линией обороны оказывается Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей.

Российские войска подошли к Киеву сразу после начала военной операции — 25 февраля 2022 года Минобороны сообщило о блокировании украинской столицы с западной части и Чернигова. Однако весной ведомство сообщило, что отводит войска с киевского направления.

Оборона #Конфликты #Армия
Самое популярное
Обсуждение (0)
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
44
