Почти 130 тысяч человек подписали контракт с МО РФ с начала года

Почти 130 тысяч человек с начала 2026 года подписали контракт с Минобороны России о службе в Вооруженных силах, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы. Еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях», — приводит РИА Новости слова Медведева, сказанные им просветительском марафоне «Знание.Первые».

Глава Минобороны Андрей Белоусов ранее заявил, что набор в войска «идет с опережением». «Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений. <…> Особо это касается войск беспилотных систем», — сказал он.

В 2025 году контракт на службу в Вооруженных силах России в 2024 году заключили около 422 тысячи человек.