#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Почти 130 тысяч человек подписали контракт с МО РФ с начала года

Источник:
РИА Новости
Солдаты
Фото: © Минобороны России

Почти 130 тысяч человек с начала 2026 года подписали контракт с Минобороны России о службе в Вооруженных силах, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы. Еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях», — приводит РИА Новости слова Медведева, сказанные им просветительском марафоне «Знание.Первые».

Глава Минобороны Андрей Белоусов ранее заявил, что набор в войска «идет с опережением». «Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений. <…> Особо это касается войск беспилотных систем», — сказал он.

В 2025 году контракт на службу в Вооруженных силах России в 2024 году заключили около 422 тысячи человек.

Еще по теме
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
ВСУ построят сплошную линию обороны от Киева до Сум
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
НАТО оказалось беззащитно против модификации «Искандера»
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Sibnet начинает «Морской бой»
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Раскрыты все участники седьмого сезона шоу «Маска»
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Обсуждение (2)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы
16
Подсчитана сумма для восстановления Украины
13
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
13
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
11
Путин раскритиковал зацикленность на запретах