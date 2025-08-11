Ученые узнали убившие в 1812 году солдат Наполеона болезни

Исследователи обнаружили прямые генетические доказательства наличия двух инфекционных заболеваний, ставших причиной огромных потерь армии Наполеона Бонапарта при отступлении из России в 1812 году.

Ученые изучили ДНК, выделенную из зубов 13 французских солдат, похороненных в братской могиле в Вильнюсе. Они обнаружили Salmonella enterica Paratyphi C, бактерию, вызывающей паратиф, у четырех солдат и Borrelia recurrentis, возбудителя возвратного тифа, переносимого вшами, у двух.

При этом исследователи не нашли ни одной аутентичной ДНК Rickettsia prowazekii (сыпного тифа) или Bartonella quintana (окопной лихорадки), которые ранее предположительно считались причиной гибели большого числа солдат, пишет журнал «Археология» со ссылкой на данные исследования.

Паратиф и возвратный тиф не обязательно приводят к летальному исходу, но дополнительными факторами, погубившими множество солдат Наполеона были голод, холод и боевые ранения. Из 600 тысяч армии вторжения во Францию вернулось около 100 тысяч солдат.