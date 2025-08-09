НАВЕРХ

Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы

Корова на берегу реки
Два российских спортсмена смогли доказать, что запрещенный мельдоний попал в их организм с молоком коровы, сообщила начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.

«Спортсмены сумели доказать, что они употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи ветеринарный препарат, содержащий в своем составе мельдоний», — цитирует Герман ТАСС.

По словам Герман, это очень редкие ситуации. «Представьте сами, спортсмен должен сдать допинг-пробу, а перед этим употребить большое количество непастеризованного молока, не меньше литра в день. Далее, это молоко должно быть получено от коровы, которой кололи этот препарат, при том что, как правило, болеющих коров, получающих лекарства, не доят. Должна произойти целая цепочка событий», — описала ситуацию она.

Представитель РУСАДА не назвала имена спортсменов и не уточнила, в каком году произошли эти случаи.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на него.

Спорт #Вокруг спорта
Обсуждение (0)
Danilon

Государственный маразм. Хохол как и москаль могут как иметь, так и не иметь негативную коннотацию. Это...

Nik3316

Данилонка, ему у тебя учится и учится))))))))

Nik3316

скоро негров будем называть афроамериканцами)))

Nik3316

т.е. на 404 воюют одни дедули и немощные студенты? ну значит украйне вилы!