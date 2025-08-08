НАВЕРХ
Мировая цена на золото побила рекорд

Reuters
Фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали на Чикагской товарной бирже на 2,32% и достигли рекорда в 3534,1 доллара за унцию.

Спотовые цены на золото продолжают расти вторую неделю подряд, сообщило агентство Reuters. Это произошло на фоне введения США новых пошлин на импорт золотых слитков весом в 1 килограмм.

Позже котировки немного скорректировали рост, стоимость понизилась до 3493 долларов за унцию, что составляет рост на 1,13%.

Прежний рекорд был поставлен 22 апреля и составлял 3509,9 долларов за унцию. Рост цен связывают с надеждами на снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой из-за нестабильности в торговле.


